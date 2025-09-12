Спорт
12:33, 12 сентября 2025Спорт

Умер многолетний администратор и генменеджер «Спартака» Александр Хаджи

Умер бывший администратор и генменеджер ФК «Спартак» Александр Хаджи
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

Умер администратор и генеральный менеджер московского футбольного клуба «Спартак» Александр Хаджи. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Хаджи умер вечером в четверг, 11 сентября, в возрасте 79 лет. Причины смерти не уточняются.

«В "Спартаке" Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером», — говорится в сообщении клуба.

8 сентября у себя дома скоропостижно скончался фотограф «Спартака» Александр Ступников. Ему было 40 лет

    Все новости