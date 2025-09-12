Ушедший из России автогигант подал заявку на регистрацию товарного знака

Mercedes зарегистрирует в России товарный знак и будет продавать авто

Ушедший с российского рынка немецкий автогигант — концерн Mercedes-Benz — подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Речь идет о регистрации одноименного товарного знака, уточнили в ведомстве. Заявка поступила в Роспатент в среду, 10 сентября. Товарный знак регистрируется по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — номера 12 и 37. В эти категории входят автомобили, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.

Руководство Mercedes-Benz решило покинуть российский авторынок и запретить официальные поставки своих новых моделей в РФ вскоре после начала боевых действий на Украине. Компания также отказалась от производства автомобилей на заводе, расположенном в Солнечногорском округе Московской области. В 2023 году эту площадку выкупила российская дилерская группа «Автодом».

Ранее заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков подали еще ряд ушедших из РФ автогигантов, включая японский концерн Nissan и объединенную компанию Hyundai Motor, в состав которой входят южнокорейские бренды Hyundai и Kia. Впрочем, эксперты подчеркивают, что подобные действия могут вовсе не свидетельствовать о намерении марок в скором времени вернуться в Россию. Подобным образом, объясняют аналитики, компании обычно поступают ради защиты собственных наименований от незаконного использования третьими лицами на территории РФ.