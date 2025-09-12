В Кремле высказались о пошедших в политику участниках СВО

В Кремле пожелали успехов участвующим в выборах ветеранам СВО. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

В 12 по 14 сентября в России проходит единый день голосования. Он включает выборы глав 21 субъекта Федерации, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.

По словам Пескова, в Кремле «только позитивно» оценивают стремление ветеранов спецоперации участвовать в политической жизни страны. «Их опыт, моральные качества, дух будут максимально востребованы во всех ветвях власти», — подчеркнул он.

По данным Центризбиркома, в выборах 2025 год участвуют 1616 ветеранов спецоперации. Слова поддержки им высказала председатель ЦИК Элла Памфилова.