10:32, 12 сентября 2025Спорт

Велогонщица — призер Олимпиады рассказала о тяжелой жизни в российской деревне

Велогонщица Хатунцева рассказала о тяжелой жизни в российской деревне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бронзовый призер Олимпийских игр велогонщица Гульназ Хатунцева рассказала о тяжелой жизни в ее родном российском селе Новобалтачево (Башкирия). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что понимает людей, уезжающих из деревни. «Зарплаты крошечные, а работают они с утра до ночи, и работа у них — дай им Бог здоровья. У меня в полях брат остался, 1998 года рождения, трудится в колхозе. Рано с утра уходит, поздно вечером приходит — и жизни не видит», — заявила Хатунцева.

Спортсменка взяла бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио. Она также является чемпионкой Европы.

Ранее нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов выбрал между отпуском в России и за рубежом. Хоккеист заявил, что любит проводить время в деревне и не видеть людей.

    Все новости