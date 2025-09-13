Российский хоккеист сравнил Нью-Йорк и Москву

Российский хоккеист «Айлендерс» Романов заявил, что Москва лучше Нью-Йорка

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов в интервью Youtube-каналу «Наш хоккей» сравнил Нью-Йорк и Москву.

Хоккеист заявил, что Москва по всем параметрам лучше Нью-Йорка. «Город, честно говоря, пахнет невкусно: крыски бегают, бомжей много. Даже не знаю, что там выделить», — подчеркнул он.

Романов — воспитанник ЦСКА. Он дебютировал в КХЛ в 2018 году и в 2019-м стал обладателем Кубка Гагарина. С 2020 года защитник выступал за «Монреаль Канадиенс» и дошел с командой до финала Кубка Стэнли 2021, в 2022-м был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень комфорта в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент российская столица намного лучше для жизни.