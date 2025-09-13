Спорт
07:50, 13 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала вид сзади в обтягивающих шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в коричневых обтягивающих шортах, стоя спиной к камере, и надетых сверху джинсах. Она написала, что находится в Нью-Йорке. На спортсменку подписано более 2,8 миллиона человек.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини. Спортсменка продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер.

