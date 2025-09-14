Ценности
19:37, 14 сентября 2025Ценности

Королеву красоты раскритиковали в сети из-за детали во внешнем виде

Екатерина Ештокина

Кадр: @cassiedonegan

Завоевавшая статус «Мисс Америка 2026» Кэсси Донеган была раскритикована в сети из-за детали во внешнем виде. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы в TikTok.

27-летняя королева красоты позировала в размещенном ролике в белом платье, обнажавшим одно плечо. Упомянутый наряд с длинным шлейфом подчеркивал фигуру звезды. Образ Донеган украшала массивная корона и макияж, который смутил пользователей сети.

«Поздравляю, дорогая! Давайте найдем тебе нового визажиста», «Очень нравится, но нам нужно, чтобы кто-то подправил ей консилер. Он слишком белый и затмевает ее лицо», «Ее макияж вызывает сомнения», «Мне кажется, или у нее нет макияжа?» — написали они.

В сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в кабинете у косметолога. Шведская модель Эльза Хоск демонстрировала лицо с мелкими пигментными пятнами и высыпаниями.

