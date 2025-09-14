Спорт
07:15, 15 сентября 2025Спорт

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина рассказала о поисках сына

Мать пловца Свечникова: Надеемся, что поиски расширят в Мраморном море
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ali Aksoyer / DHA-Depo Photos / AP

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина рассказала о поисках сына. Ее слова передает РИА Новости.

«Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. Там есть островки, если смотреть по карте. И обитаемые, и нет. Вдруг он там», — сказала она. Галина Свечникова добавила, что сына не получается объявить в международный розыск, поэтому родные пробуют искать его через Красный Крест.

10 сентября жена Николая Свечникова Антонина нашла виновных в исчезновении мужа. Она обвинила в случившемся организаторов заплыва в Босфоре. По ее мнению, спасатели не расширили зону необходимых работ, что стало нарушением всех необходимых норм.

Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые ни к чему не привели.

