Посол не любящей коммунистов страны назвал Москву самым капиталистическим городом

Посол Аргентины в РФ Виейра: Москва является самым капиталистическим городом

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра назвал Москву самым капиталистическим городом из всех, где он бывал с женой. Его слова приводит РБК.

Он рассказал, что был «под сильным впечатлением от города» по приезду — российская столица показалась ему также чистой и безопасной. «Капиталистичность» города он объяснил множеством заведений и магазинов с одеждой от кутюр. «Можно только представить, что здесь было до того, как многие крупные бренды ушли из России», — добавил он.

Феррер Виейра стал послом в России в 2024 году. Президент же Аргентины Хавьер Милей не раз в своих речах отмечал нелюбовь к коммунистам. Так, в новогоднем обращении к согражданам он с битой в руках пожелал им не стать коммунистами, называл коммунистов душевнобольными, а также называл таковыми экоактивистов, напавших на особняк футболиста Лионеля Месси в Испании.

