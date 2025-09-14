Спорт
23:09, 14 сентября 2025Спорт

Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу

Сборная Германии обыграла Турцию и стала чемпионом Европы по баскетболу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Grits / AP

Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале немцы обыграли команду Турции и стали чемпионами континента. Встреча прошла на стадионе «Сяоми Арена» в Риге и завершилась со счетом 88:83 в пользу Германии. Самым результативным игроком немцев стал форвард Исаак Бонга, в его активе 20 очков, 5 подборов, 3 передачи и перехват.

Сборная Германии впервые с 1993 года стала сильнейшей на континентальном первенстве. В 2005 году немцы взяли серебряные медали, а в 2022 году — бронзу. Кроме того, сборная Германии является действующим чемпионом мира.

В матче за бронзу нынешнего Евробаскета встречались сборные Греции и Финляндии. Медали завоевали греки, одержавшие победу со счетом 92:89.

Чемпионат Европы по баскетболу проходил с 27 августа по 14 сентября в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.

    Все новости