Сборная Германии выиграла чемпионат Европы по баскетболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В финале немцы обыграли команду Турции и стали чемпионами континента. Встреча прошла на стадионе «Сяоми Арена» в Риге и завершилась со счетом 88:83 в пользу Германии. Самым результативным игроком немцев стал форвард Исаак Бонга, в его активе 20 очков, 5 подборов, 3 передачи и перехват.
Сборная Германии впервые с 1993 года стала сильнейшей на континентальном первенстве. В 2005 году немцы взяли серебряные медали, а в 2022 году — бронзу. Кроме того, сборная Германии является действующим чемпионом мира.
В матче за бронзу нынешнего Евробаскета встречались сборные Греции и Финляндии. Медали завоевали греки, одержавшие победу со счетом 92:89.
Чемпионат Европы по баскетболу проходил с 27 августа по 14 сентября в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.