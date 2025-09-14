Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 14 сентября 2025Россия

В Татарстане открылись избирательные участки

В Татарстане, где выбирают главу республики, открылись избирательные участки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Татарстане открыты избирательные участки, где жители выбирают главу республики, голосуют за представителей органов местного самоуправления, а также участвуют в дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу. Об этом пишет ТАСС.

В организации и проведении единого дня голосования задействованы 2752 участковые избирательные комиссии, включая 2710 постоянных и 42 временных участка.

Впервые создана экстерриториальная избирательная комиссия в Москве, где жители республики, находящиеся в столице России 14 сентября, смогут проголосовать на выборах главы Татарстана, говорится в сообщении ЦИК Татарстана.

В выборах главы Татарстана участвуют четыре кандидата от разных политических партий: Рустам Минниханов, Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов и Руслан Юсупов.

Ранее сообщалось, что в Москве по просьбе ЦИК в 2025 году впервые организовано голосование для жителей ряда регионов, в которых проходят выборы губернаторов. Специально для этого с 12 по 14 сентября в разных районах столицы работают 14 экстерриториальных участков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

    Украина отказалась покупать индийскую нефть

    В регионах России стартовал последний день голосования

    Потери Запада от конфискации активов России оценили

    В Татарстане открылись избирательные участки

    В больнице скончался раненый при взрыве в Орловской области росгвардеец

    Подполковник сравнил инцидент в Польше с провокацией США в Тонкинском заливе

    В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

    В России предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости