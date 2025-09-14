В Татарстане открылись избирательные участки

В Татарстане, где выбирают главу республики, открылись избирательные участки

В Татарстане открыты избирательные участки, где жители выбирают главу республики, голосуют за представителей органов местного самоуправления, а также участвуют в дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу. Об этом пишет ТАСС.

В организации и проведении единого дня голосования задействованы 2752 участковые избирательные комиссии, включая 2710 постоянных и 42 временных участка.

Впервые создана экстерриториальная избирательная комиссия в Москве, где жители республики, находящиеся в столице России 14 сентября, смогут проголосовать на выборах главы Татарстана, говорится в сообщении ЦИК Татарстана.

В выборах главы Татарстана участвуют четыре кандидата от разных политических партий: Рустам Минниханов, Хафиз Миргалимов, Виталий Смирнов и Руслан Юсупов.

Ранее сообщалось, что в Москве по просьбе ЦИК в 2025 году впервые организовано голосование для жителей ряда регионов, в которых проходят выборы губернаторов. Специально для этого с 12 по 14 сентября в разных районах столицы работают 14 экстерриториальных участков.