Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о наиболее удивительных вещах в России

Американец Барак назвал еду и рестораны наиболее удивительными вещами в России

Американский форвард магнитогорского «Металлурга» Дерек Барак назвал наиболее удивительные для него вещи в России. Об этом сообщает Metaratings.

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выделил качество еды и уровень ресторанов. «Здесь очень круто и вкусно. Мы периодически выбираемся в город поужинать и здорово проводим время, наслаждаясь разными блюдами», — рассказал американец.

Он также высказался об уровне цен в России. «Вполне приемлемые, не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то даже совсем недорого!» — добавил Барак.

Ранее канадский защитник другого клуба КХЛ, «Нефтехимика», Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

