Амур
Сегодня
12:15 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
11:27, 15 сентября 2025Спорт

Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о наиболее удивительных вещах в России

Американец Барак назвал еду и рестораны наиболее удивительными вещами в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Американский форвард магнитогорского «Металлурга» Дерек Барак назвал наиболее удивительные для него вещи в России. Об этом сообщает Metaratings.

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выделил качество еды и уровень ресторанов. «Здесь очень круто и вкусно. Мы периодически выбираемся в город поужинать и здорово проводим время, наслаждаясь разными блюдами», — рассказал американец.

Он также высказался об уровне цен в России. «Вполне приемлемые, не так дорого по сравнению с Северной Америкой, где-то даже совсем недорого!» — добавил Барак.

Ранее канадский защитник другого клуба КХЛ, «Нефтехимика», Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
