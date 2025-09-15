Россия
Стало известно о конфликте «Общины дружбы народов» с «Русской общиной»

Основатель «Общины дружбы народов» Баранов обвинил «Русскую общину» в провокации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Смоленский экс-депутат, основатель «Общины дружбы народов» Максим Баранов обвинил членов «Русской общины» в провокации, сравнил часть ее представителей с животными и назвал их «телеграм-войсками». О конфликте между членами двух организаций стало известно из Telegram-канала Баранова.

По словам общественника, члены «Русской общины» брызжут ядом в комментариях и ведут себя как безбожники, дискредитируя Вооруженные силы России. «Я, в отличие от вас, не сидел дома на диване. Я рисковал жизнью в окопах, в составе героического батальона имени Шейха Мансура, вместе со своими братьями», — обратился к оппонентам Баранов.

Чем известен экс-депутат Баранов?

В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в пиджаке, брюках и даже туфлях малинового цвета. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина.

Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

В чем именно заключался конфликт между двумя движениями, Баранов не уточнил. Комментарии в «Общине дружбы народов» закрыты.

Ранее сообщалось, что в районном офисе «Русской общины» в Екатеринбурге заметили документы, текст и изображение на которых признаны экстремистскими.

