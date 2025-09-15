Спорт
12:22, 15 сентября 2025Спорт

Канадский хоккеист СКА признался в любви к России

Канадский хоккеист СКА Джозеф Бландизи признался в любви к России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mel Evans / AP

Канадский хоккеист петербургского СКА Джозеф Бландизи поделился впечатлениями от выступлений в составе команды. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок отметил, что получает удовольствие. «Я люблю Россию. Пока все отлично. Город прекрасен. Команда отлично приняла меня. Здесь все очень милые, и персонал тоже классный», — признался форвард.

Бландизи подписал двухлетний контракт со СКА в августе. В нынешнем сезоне он провел два матча в составе петербуржцев в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил одну шайбу.

Ранее американский форвард магнитогорского «Металлурга» Дерек Барак назвал наиболее удивительные для него вещи в России. Он выделил качество еды и уровень ресторанов.

