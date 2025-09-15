Оказавшийся миллиардером глава СК Колбасин подал в отставку после скандала

Глава челябинского СК Алексей Колбасин подал в отставку после отпуска

В Челябинской области глава регионального управления Следственного комитета России Алексей Колбасин после скандала ушел в отставку. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, отставку Колбасина согласовали в центральном аппарате ведомства. Он вышел в отставку сразу после завершения отпуска. На счетах высокопоставленного следователя обнаружили 3,9 миллиарда рублей. Суд наложил на них арест.

Ранее сообщалось, что жена Алексея Колбасина Ольга фигурирует в качестве ответчика в иске Генпрокуратуры к основателю ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» Константину Струкову. Она получила претензию от Генеральной прокуратуры России по иску на 3,9 миллиарда рублей.

Проверить самого Алексея Колбасина поручил лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.