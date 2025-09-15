Россия
14:49, 15 сентября 2025

В России высказались об инцидентах с БПЛА в Польше и Румынии

Сенатор Климов: Инциденты с БПЛА в Польше и Румынии являются провокацией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dariusz Stefaniuk / via Reuters

Инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше и Румынии являются провокацией, убежден заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал цели провокации.

«История с беспилотниками, с моей точки зрения, — чистой воды провокация для того, чтобы осложнить российско-американские отношения, в том числе для того, чтобы со странами Европейского союза была еще больше вероятность эскалации», — высказался сенатор.

Ранее американский конгрессмен Рик Кроуфорд заявил, что Россия якобы провоцирует НАТО инцидентами с БПЛА в Польше и Румынии.

До этого Министерство обороны Румынии объявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, вскоре он покинул воздушное пространство Румынии.

В ночь на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве бездоказательно обвинили в случившемся Москву.

