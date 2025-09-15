Российский футбольный матч завершился массовой дракой

Матч Первой лиги между «Родиной» и «Факелом» завершился массовой дракой

Матч десятого тура Первой лиги между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» завершился массовой дракой. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

В понедельник, 15 сентября, в Химках «Родина» одержала победу со счетом 2:0. Сразу после окончания матча на поле вспыхнула массовая потасовка, в которую оказались вовлечены не только футболисты, но и представители тренерского штаба обеих команд.

После десяти матчей «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков. «Факел» располагается на третьем месте, имея в активе 22 очка. Лидирует «Урал» с 23 очками.

6 июля матч Юношеской футбольной лиги между столичными «Локомотивом» и ЦСКА завершился массовой дракой. Потасовка началась после финального свистка, в ней были задействованы почти все футболисты (включая запасных) и тренеры.