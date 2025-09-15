Стало известно о попытке спасателей забрать тело погибшей в горах чемпионки ОИ по биатлону

Группа спасателей попытается забрать тело погибшей в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер. Об этом стало известно Bild.

По словам гида Калима Шани, планируется организовать восхождение. При этом сама Дальмайер в завещании просила не эвакуировать свое тело в случае гибели, чтобы не подвергать опасности других людей.

Ранее альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер высказался о причинах гибели Дальмайер. «Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — заявил он.

30 июля стало известно о смерти Дальмайер. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.