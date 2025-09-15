Наука и техника
08:28, 15 сентября 2025Наука и техника

В работе Starlink зафиксировали сбои по всему миру

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Starlink
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: True Pixel Art / Shutterstock / Fotodom

В работе спутникового интернета Starlink зафиксированы глобальные перебои по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Отмечается, что жалобы подали свыше 47 тысяч пользователей.

Кроме того, командующий силами беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, также известный под псевдонимом Мадьяр, подтвердил, что по всей линии фронта перестала работать система спутникового интернета Starlink.

В ночь на 19 августа в работе сервиса Starlink зафиксировали масштабные неполадки. Тогда журналисты CNBC предположили, что сбой в работе могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса.

