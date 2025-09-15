Экономика
12:30, 15 сентября 2025Экономика

PepsiCo решила зарегистрировать один из своих брендов в России

РИА Новости: PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ товарный знак газировки Mirinda
Дмитрий Воронин

Фото: Hollie Adams / Reuters

Ушедшая из России американская компания PepsiCo решила зарегистрировать в России товарный знак Mirinda. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.

Согласно поданной на прошлой неделе заявке, производить и продавать в России под соответствующим товарным знаком планируется газированную воду, лимонады, сиропы, смузи и ряд других напитков.

В марте 2022 года компания вывела из российского ассортимента Pepsi, Mirinda и 7Up. Напитки еще какое-то время поставляли в магазины из запасов, а в дальнейшем их заменили другими, в числе которых, в частности, есть лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

Несколько дней назад в Арбитражный суд Москвы поступил иск The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании», продукцию которого с практически идентичной оригинальному напитку этикеткой, как стало известно ранее, стали предлагать российским торговым сетям.

