В МИД России отреагировали на закрытие Польшей границы с Белоруссией

Польша занимает деструктивную позицию в отношениях с Белоруссией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Не просто такая озлобленность, но выливающаяся в практические действия в отношении Белоруссии непосредственно», — отметила дипломат.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский отметил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.