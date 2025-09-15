Мир
16:51, 15 сентября 2025

В МИД России отреагировали на закрытие Польшей границы с Белоруссией

Захарова о закрытии Польшей границы с Белоруссией: Деструктивная позиция
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Польша занимает деструктивную позицию в отношениях с Белоруссией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не просто такая озлобленность, но выливающаяся в практические действия в отношении Белоруссии непосредственно», — отметила дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский отметил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.

