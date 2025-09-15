В России провозгласили приговор чемпиону Украины по боксу

Суд дал 20 лет Приходько из ВСУ за теракт и вторжение в Белгородскую область

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько, который в составе нацподразделения «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) участвовал во вторжении на территорию Белгородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он признан виновным по статьям 205 УК РФ («Теракт»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы») и 226.1 УК РФ («Контрабанда оружия»). Приходько признал вину.

По данным следствия, он служил в «Кракене» и обстрелял из противотанкового гранатомета автобус с российскими военными, обошлось без жертв и пострадавших. Спортсмен на допросе заявил, что минометчики получали приказы обстреливать мирных жителей у себя в тылу.

Прокурор запросил для него 25 лет заключения.