В России захотели расширить особый порядок сдачи ОГЭ на новые регионы

Минпросвещения России рассматривает возможность расширить на другие регионы особый порядок сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, который разрешает сдачу двух экзаменов вместо четырех для тех, кто хочет поступать в колледж. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Чтобы расширить перечень регионов, где на ОГЭ можно сдать только русский язык и математику вместо четырех обязательных предметов, нужно будет внести изменения в законодательство. Федеральный закон, который регламентирует проведение ОГЭ в особом порядке и обозначает его сроки, ограничивает пилотный проект на срок до 31 декабря 2025 года.
Как уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, благодаря запущенному в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперименту удалось сэкономить до 25 процентов времени учителей, которых раньше привлекали на экзамены. Кроме того, важным эффектом от пилотного проекта стало появление у школьников осознанности для перехода в 10-й класс.
Как отметила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, расширять эксперимент на другие регионы нужно постепенно и только после анализа местных возможностей. «Без значительных вложений со стороны региона и согласования набора в СПО с планами развития субъекта достичь внятных результатов не получится, и детей просто будут выдавливать из школ в платные колледжи. Не многие регионы могут пока себе такое позволить», — считает она.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах сдачи ОГЭ в трех регионах — Москве, Петербурге и Липецкой области. Изначально планировалось, что экспериментальная сдача экзамена пройдет и в других регионах — Кемеровской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Камчатском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе — однако от этой идее впоследствии отказались. Инициативу поддержали в Рособрнадзоре. Минпросвещения после проведения эксперимента сообщило, что планирует его продолжить.