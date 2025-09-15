Спорт
18:12, 15 сентября 2025Спорт

Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

Журова назвала миллиардные заработки Овечкина за отпуск в России логичными
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей за время летнего отпуска в России. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что Овечкин — популярный человек. По ее мнению, он спортсмен номер один в России, поэтому большое количество предложений о рекламе логично. «Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?» — задалась вопросом она.

Ранее доходы Овечкина в отпуске подсчитал Shot. По его данным, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

    Все новости