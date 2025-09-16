Россия
10:40, 16 сентября 2025Россия

«Мэр дал указ не пускать». Участник СВО рассказал, как его с семьей выгнали из ресторана в Крыму. За что?

В Крыму бойца СВО с супругой выгнали из ресторана из-за военной формы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Керчи в Крыму бойца специальной военной операции (СВО) с супругой выгнали из ресторана, пишет Telegram-канал «Аргументы недели». Мужчина рассказал об инциденте и обратился к мэру города с предупреждением.

На опубликованных кадрах охранники говорят, что мужчина должен покинуть заведение, поскольку он находится в военной форме. Вместе с тем, как подчеркивают «Аргументы недели», боец был трезв и вел себя спокойно. Сам военный рассказал, что указ не пускать дал мэр города.

В одно кафе нас не пустили, потому что я нахожусь в военных штанах и кепке. (...) Ни в одно, ни в третье, ни в пятое. Мэр нас, участников СВО, поставил в такую ситуацию, что мы здесь никто и зовут нас никак

участник СВО

Уточняется, что администрация города распорядилась не пускать в рестораны людей в военной форме. В этой связи мужчина обратился к градоначальнику и задал вопрос, понимает ли он, откуда вернулись военные. Он также заявил, что потом с чиновников спросят за подобное обращение. «Мы все вернемся, и с вас первый спрос будет», — сказал боец.

Кадр: Telegram-канал «Аргументы Недели»

Владелица подмосковной кофейни выгнала бойца СВО

Инцидент произошел в конце февраля 2024 года. По словам собственницы заведения, пришедший в кафе военный «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Бариста не смогла урегулировать конфликт и обратилась за помощью к начальнице. Та пояснила, что попросила мужчину покинуть заведение, вела себя уважительно.

Впоследствии Алену Бойко-Полякевич признали виновной в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России и оштрафовали на 45 тысяч рублей, а также возбудили в отношении нее уголовное дело.

Позднее выяснилось, что отец и двоюродный брат владелицы кафе в подмосковных Люберцах воюют в зоне специальной военной операции. Брат россиянки получил осколочное ранение и проходил курс реабилитации. Близкие Алены утверждают, что она ничего не имеет против российских военных, а скандал с требованием покинуть кофейню в Подмосковье связан с реакцией на поведение конкретного посетителя заведения.

Между тем женщине стали поступать угрозы. Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова опубликовала видеозапись, на которой видно, как неизвестный с угрозами врывается в кафе. Посетитель попросил поблагодарить его за то, «что не пристрелили».

