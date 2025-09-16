Норвегия пожертвует выручку с матча с Израилем работающим в секторе Газа врачам

Норвегия отправит работающим в Газе врачам деньги с билетов на игру с Израилем

Норвежская футбольная ассоциация приняла решение отдать на благотворительность средства, вырученные с продажи билетов на матч квалификации чемпионата мира-2026 по футболу против Израиля. Об этом сообщает AP.

Деньги передадут организации «Врачи без границ», работающей в секторе Газа. «Средства предназначены для оказания организацией помощи пострадавшим от войны в секторе Газа и прилегающих районах», — добавили в ассоциации.

Матч пройдет 11 октября в Осло на стадионе Уллевол, вмещающем 27 тысяч зрителей. По прогнозам на встрече ожидается аншлаг, поэтому Норвежская футбольная ассоциация сможет выручить несколько сотен тысяч долларов.

14 августа специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала Союз европейских футбольных ассоциаций отстранить сборную Израиля от турниров. «Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала она в соцсетях.