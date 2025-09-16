Спорт
Атлетик Б
Сегодня
19:45 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСВ Эйндховен
Сегодня
19:45 (Мск)
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
Сегодня
16:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
Сегодня
18:45 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
10:24, 16 сентября 2025Спорт

Норвегия пожертвует выручку с матча с Израилем работающим в секторе Газа врачам

Норвегия отправит работающим в Газе врачам деньги с билетов на игру с Израилем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Норвежская футбольная ассоциация приняла решение отдать на благотворительность средства, вырученные с продажи билетов на матч квалификации чемпионата мира-2026 по футболу против Израиля. Об этом сообщает AP.

Деньги передадут организации «Врачи без границ», работающей в секторе Газа. «Средства предназначены для оказания организацией помощи пострадавшим от войны в секторе Газа и прилегающих районах», — добавили в ассоциации.

Матч пройдет 11 октября в Осло на стадионе Уллевол, вмещающем 27 тысяч зрителей. По прогнозам на встрече ожидается аншлаг, поэтому Норвежская футбольная ассоциация сможет выручить несколько сотен тысяч долларов.

14 августа специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала Союз европейских футбольных ассоциаций отстранить сборную Израиля от турниров. «Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала она в соцсетях.

