20:18, 16 сентября 2025Наука и техника

Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

JDSCT: Крем с птеростильбеном показал выраженный антивозрастной эффект
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

В Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology опубликовали результаты клинического исследования, проведенного разработчиками из Guangzhou Luanying Cosmetics. Тестируемый крем показал выраженный антивозрастной эффект: уже через месяц применения у участников уменьшились морщины, повысилась эластичность кожи и улучшились другие показатели.

В исследовании участвовал 31 доброволец в возрасте от 32 до 53 лет. В течение 28 дней они наносили эмульсию с 0,1 процента птеростильбена на одну половину лица, а контрольный состав — на другую.

Результаты показали: кожа стала более упругой, морщины на лбу и в области глаз заметно уменьшились, эпидермис утолщился, а структура коллагена и эластина улучшилась. Также средство помогло сдержать расширение пор в жаркое время года, тогда как на контрольной стороне лица они увеличивались.

Все участники отметили видимые улучшения и отсутствие побочных эффектов. Авторы подчеркивают, что птеростильбен может стать перспективным ингредиентом для антивозрастной косметики, хотя для подтверждения эффективности нужны более масштабные испытания.

Ранее ученые выяснили, что компонент солнцезащитных кремов — этилгексилметоксициннамат — замедляет разложение пластика в морской воде и меняет состав микробных сообществ на его поверхности.

