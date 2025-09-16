Экономика
19:18, 16 сентября 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 82,84 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 17 сентября, составят примерно 82,84 рубля. Для сравнения, во вторник, 16 числа, официальный курс доллара держался на уровне в 83,07 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки резервной валюты на 23 копейки. Официальный курс евро, напротив, увеличили на 44 копейки — с 97,45 до 97,89 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, остались почти без изменений — на уровне в 11,6 рубля.

Курс доллара в России продолжает падать после резкого укрепления в конце прошлой недели. Официальные котировки американской валюты достигли пика в пятницу, 12 сентября. Тогда курс доллара ЦБ поднял до 85,66 рубля. Однако после снижения ключевой ставки рубль стал постепенно восстанавливать утраченные позиции.

Несмотря на это, ряд экспертов сходится во мнении, что до конца года курс доллара в России вернется к оптимальному для отечественных экспортеров коридору в 90-100 рублей. Подобной динамике, отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, поспособствует в том числе снижение цен на основные виды продукции РФ, включая нефть. На этом фоне, полагает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, котировки американской валюты смогут вплотную приблизиться к психологической отметке в 100 рублей ближе к концу декабря.

