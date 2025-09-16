В Крыму объяснили скандал с якобы выгнанными из ресторана участником СВО и его женой

Депутат Кришталь: Бойца СВО не выгоняли из ресторана, а попросили пересесть

Бойца специальной военной операции (СВО) и его жену не выгоняли из ресторана «Летка» в Керчи, а попросили сесть в другом зале. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Олег Кришталь в беседе с «Известиями».

По словам парламентария, участник СВО был одет не в форму, а в спортивную кофту и камуфляжные брюки, что не соответствовало дресс-коду заведения. Кроме того, подчеркнул депутат, мужчина не предоставил персоналу удостоверение военнослужащего, а сотрудники ресторана, в свою очередь, его не спрашивали.

Кришталь также добавил, что, объясняя отказ в обслуживании, сотрудники заведения ссылались на решение администрации «Летки», а не города. «Со стороны кафе я тоже провел работу с директором и обратил внимание, что они должны как минимум объяснить человеку правила дресс-кода, показать эти правила. (...) Все-таки удостовериться, военнослужащий ли это, попросить какое-то удостоверение», — разъяснил депутат журналистам.

При этом ранее участвовавший в скандале военный опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что «долго и обстоятельно» беседовал с руководителем заведения. По его словам, охранника ресторана уволили, а другой персонал, причастный к инциденту, наказали. Боец заявил, что после принесенных извинений считает вопрос закрытым.

Инцидент произошел во время празднования Дня города в Керчи 13 сентября. Сообщалось, что военный с женой хотели отметить его в ресторане, однако администрация заведения отказалась их обслуживать. После возникшего резонанса хозяин заведения извинился перед военным и пригласил их с женой вновь прийти на ужин за счет ресторана.