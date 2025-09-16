Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 16 сентября 2025Россия

В Крыму объяснили скандал с якобы выгнанными из ресторана участником СВО и его женой

Депутат Кришталь: Бойца СВО не выгоняли из ресторана, а попросили пересесть
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бойца специальной военной операции (СВО) и его жену не выгоняли из ресторана «Летка» в Керчи, а попросили сесть в другом зале. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Олег Кришталь в беседе с «Известиями».

По словам парламентария, участник СВО был одет не в форму, а в спортивную кофту и камуфляжные брюки, что не соответствовало дресс-коду заведения. Кроме того, подчеркнул депутат, мужчина не предоставил персоналу удостоверение военнослужащего, а сотрудники ресторана, в свою очередь, его не спрашивали.

Кришталь также добавил, что, объясняя отказ в обслуживании, сотрудники заведения ссылались на решение администрации «Летки», а не города. «Со стороны кафе я тоже провел работу с директором и обратил внимание, что они должны как минимум объяснить человеку правила дресс-кода, показать эти правила. (...) Все-таки удостовериться, военнослужащий ли это, попросить какое-то удостоверение», — разъяснил депутат журналистам.

При этом ранее участвовавший в скандале военный опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что «долго и обстоятельно» беседовал с руководителем заведения. По его словам, охранника ресторана уволили, а другой персонал, причастный к инциденту, наказали. Боец заявил, что после принесенных извинений считает вопрос закрытым.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Инцидент произошел во время празднования Дня города в Керчи 13 сентября. Сообщалось, что военный с женой хотели отметить его в ресторане, однако администрация заведения отказалась их обслуживать. После возникшего резонанса хозяин заведения извинился перед военным и пригласил их с женой вновь прийти на ужин за счет ресторана.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НЛО разнес дом в Польше. В Варшаве через неделю разобрались: это была американская ракета

    Украина попыталась атаковать четыре региона России

    В Крыму объяснили скандал с якобы выгнанными из ресторана участником СВО и его женой

    ЦБ понизил курс доллара

    Нехватка денег заставила Финляндию отказаться от замены указателей с российскими городами

    В Эстонии снова задумались о полном закрытии границы с Россией

    В Раде высказались о сроках перехода всего Донбасса под контроль России

    На Украине предрекли развал критических предприятий из-за решения правительства

    На Западе оценили темпы поставок Су-34

    Российская актриса назвала «проституточками» жалующихся на домогательства коллег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости