В России предсказывают колоссальный рост цен на такси. К этому может привести один закон

НСН: Закон о локализации такси приведет к росту цен на поездки в четыре раза

Минпромторг готовит нормативную базу для реализации закона о локализации машин такси. Новое постановление приведет к росту цен в четыре раза, заявил таксист и блогер Егор Рябков.

По его словам, автомобили, которыми пользуются таксисты, выходят из эксплуатации в течение пяти лет, и к моменту, когда закон о локализации вступят в силу, ездить будет не на чем.

Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии "Комфорт". Но надо понимать, что это кроссовер — не самая популярная машина в такси, нужны седаны Егор Рябков таксист и блогер

Поэтому к моменту вступления закона в силу необходимо существенно пополнить список авто, разрешенных для работы в такси, считает эксперт. В противном случае работу могут потерять сотни тысяч водителей.

В чем суть нового закона?

Согласно основным положениям закона, работать в такси разрешат водителям автомобилей, которые набрали необходимое количество баллов локализации или производство которых велось в рамках спецконтрактов, заключенных с марта 2022 года по начало весны 2025 года. Сейчас требованиям законопроекта не соответствуют 60 процентов автомобилей, использующихся в такси.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Минпромторге отметили, что подготовят проект документа, который будет содержать данные об автомобилях, подпадающих под критерии для работы в такси, до конца 2025 года.

Сам закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Одной из причин, по которым в России задумались над локализацией, назвали проблемы российских производителей машин, которые проигрывают конкуренцию иностранцам.

Эксперты опасаются сокращения таксистов

На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам локализации автомобилей для такси пришли к выводу, что при отсутствии гибких адаптационных механизмов новых законов за год рынок такси могут покинуть 200 тысяч человек.

«Это может привести к ухудшению доступности перевозок, особенно в небольших городах», — отмечено в протоколе заседания.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Уточняется, что в обсуждении участвовали представители служб заказа легкового такси, перевозчиков, автопроизводителей, отраслевых объединений, а также чиновники Минпромторга, Минтранса и Минэкономразвития России, власти Москвы и Санкт-Петербурга.

По последним данным, на конец 2024 года в отрасли такси было более 700 тысяч автомобилей, которые принадлежали физическим лицам, из них свыше 70 процентов использовались для подработки. По мнению специалистов, проблемы с автомобилями могут возникнуть не только у самозанятых водителей, но и у таксопарков, так как при завершении лизинга или изменении статуса водителей таксопарки не смогут сохранить нелокализованные автомобили в реестре.

Основной причиной значительного сокращения таксистов эксперты назвали отток водителей-подработчиков, использующих личные автомобили, большинство из которых не соответствуют требованиям нового закона.