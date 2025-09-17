Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
2:1
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:0
2-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
0:1
1-й тайм
live
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
18:12, 17 сентября 2025Спорт

Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю

Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Представители Футбольной ассоциации Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина. Об этом стало известно Sport24.

Инициатива была выдвинута на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В качестве альтернативы англичане назвали соотечественника Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

В 2024 году британская газета The Telegraph перепутала имя Яшина. Журналисты опубликовали материал, в котором выбирали лучшую сборную в истории чемпионатов Европы. В протоколе сборной СССР вратарь команды Лев Яшин был назван Кайлом.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Элитная недвижимость, личная охрана и доход в 500 тысяч рублей. Почему состоятельным россиянам все равно не хватает денег?

    Москвичам рассказали о возможности снегопада в сентябре

    Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю

    Выявлен неожиданный путь попадания нанопластика в организм

    Боец СВО получил ранение, очнулся через пять дней в яме и вернулся к своим по минному полю

    Главный в России производитель детского питания сделает продукцию халяльной

    «Идеальная жертва». Убийство украинки Заруцкой потрясло весь мир. Почему ее отцу не дали проститься с дочерью?

    Умер заслуженный артист России и звезда Большого театра Юрий Папко

    Из уха мальчика вытащили живого краба

    Полиция Польши вынесла решение по запустившему дрон украинцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости