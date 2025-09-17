Англичане предложили убрать имя Яшина из названия приза лучшему вратарю

Представители Футбольной ассоциации Англии предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина. Об этом стало известно Sport24.

Инициатива была выдвинута на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В качестве альтернативы англичане назвали соотечественника Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

В 2024 году британская газета The Telegraph перепутала имя Яшина. Журналисты опубликовали материал, в котором выбирали лучшую сборную в истории чемпионатов Европы. В протоколе сборной СССР вратарь команды Лев Яшин был назван Кайлом.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).