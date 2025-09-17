Дружившую с принцами Гарри и Уильямом аристократку-убийцу приговорили к 14 годам тюрьмы

Британскую аристократку Мартен приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство дочери

Британскую аристократку Констанцию Мартен признали виновной в смерти новорожденной дочери и приговорили к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

Суд постановил, что смерть дочери беглой аристократки, которая в детстве дружила с принцами Гарри и Уильямом, наступила в результате переохлаждения. Судья также подчеркнул, что Мартен и ее любовник Марк Гордон не уделяли новорожденной, которую назвали Викторией, должного внимания. Любовники настаивали, что девочки не стало в результате несчастного случая.

Адвокат аристократки-убийцы утверждала, что причиной бегства любовников был страх перед службами опеки. С 2017 по 2021 год у них родилось четверо детей. Всех их отобрали власти, так как Мартен и Гордон жили на грани нищеты и не пытались обеспечить отпрыскам нормальные условия. При этом женщина, как утверждает обвинение, получала деньги из трастового фонда семьи, а на момент ареста на ее счетах было 19 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей).

5 января 2023 года сотрудники полиции обнаружили в машине Мартен и Гордона плаценту, свидетельствующую о недавних родах. После этого пару объявили в розыск. Власти опасались, что ребенку грозит опасность, поэтому на поиски бросили огромные ресурсы. Операция обошлась Скотленд-Ярду в 1,2 миллиона фунтов (135 миллионов рублей). В итоге любовников задержали 27 февраля в Брайтоне. Они отказывались говорить, куда делась дочь.

Суд присяжных признал Гордона и Мартен виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности. Кроме того, ранее пару осудили за жестокое обращение с детьми, сокрытие рождения и воспрепятствование правосудию.

Мартен происходила из известного аристократического рода. Ее бабушка росла при дворе и близко дружила с принцессой Маргарет — младшей сестрой Елизаветы II. Отец Мартен служил пажом при королеве.

Ранее сообщалось, что осужденная рассказывала друзьям о детстве, проведенном в компании старших членов британской королевской семьи. В частности, она утверждала, что играла детьми Карла III, принцами Уильямом и Гарри.