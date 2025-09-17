Захарова процитировала Библию в ответ на слова Пугачевой о Дудаеве

Певица Алла Пугачева высказалась о последствиях своего громкого интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Екатерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом).

Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь Алла Пугачева певица

Пост с этими словами она выложила в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). При этом исполнительница опубликовала фотографию, на которой держит в руках мобильный телефон и улыбается.

Захарова напомнила о терроре Дудаева, которого Пугачева назвала порядочным

Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на скандальные слова Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве, высказанные в этом интервью.

По ее мнению, высказывания певицы помогли привлечь внимание к действительно важной теме. Захарова напомнила о терроризме, в котором участвовал Дудаев — в частности, желание «сгрести в пучину войны» весь Кавказ, объединяя экстремистов и террористов, а также присвоение Шамилю Басаеву (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) звание бригадного генерала и награждение того орденом за захват больницы в Буденновске в 1995 году.

«Вот что делал, как сказала Пугачева, красивый человек, которым она восхищалась. Этим она восхищается?» — указала Захарова.

Представитель МИД РФ также добавила, что не следует наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. «Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе», — сказала она, вдобавок напомнив о цитате из Библии: «Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании, не сотвори себе кумира».

Фото: @alla_orfey

В интервью Пугачева назвала Джохара Дудаева приличным и порядочным человеком. «Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, красивый человек. А жена какая...» — поделилась Пугачева. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

Пугачева дала большое интервью впервые за много лет

Ранее в сентябре Екатерина Гордеева опубликовала большое интервью с Пугачевой — первое за несколько лет для артистки.

Среди прочего в нем Пугачева объяснила отъезд из России тем, что страна ее предала. По ее словам, вскоре после включения супруга Максима Галкина (признан Минюстом иностранным агентом) в этот реестр их дочь Елизавета и сын Гарри стали сталкиваться с оскорблениями в школе. После этого Пугачева приняла решение об эмиграции. После отъезда она столкнулась с яростной критикой со стороны коллег, некоторых политиков и общественных деятелей. Многие из них обвинили ее в предательстве России. «В чем я предатель?» — задается теперь вопросом певица. Она напомнила о том, что всю жизнь работала и училась, а страна не кормила ее с ложечки.

Также Пугачева сделала несколько заявлений относительно своих коллег. Так, она порадовалась успеху певицы Надежды Кадышевой, вспомнив, как впервые увидела ее выступающей в косухе на юбилее журнала «Работница». «Молодцом», кроме Кадышевой, Примадонна также назвала Татьяну Буланову, похвалив ее за нестандартную подтанцовку, видео которой в августе стало вирусным.

Кадр: Кадр: «Tell Gordeeva» (автор канала Гордеева Катерина признана Минюстом иностранным агентом) / YouTube

Признав талант за певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN, Пугачева тем не менее призналась: «Я не думала, что он настолько прагматичен». По ее мнению, песни SHAMAN очень хорошо написаны, но им не хватает любви. Она также увидела для Дронова будущее в Государственной Думе и окрестила его молодцом.

Часто выступающему с критикой Пугачевой режиссеру Никите Михалкову певица пожелала здоровья. «Никита Сергеевич, Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей, я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров и радостен», — обратилась к кинематографисту Примадонна. Она отметила, что не верит в то, что Михалков искренен в своих словах в ее адрес.