06:06, 17 сентября 2025Из жизни

Молодой человек пожертвовал жизнью ради видео под юбкой посетительницы ТЦ

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде 21-летний студент пожертвовал жизнью ради видео, снятого под юбкой у посетительницы торгового центра (ТЦ) в Бангкоке. Об этом сообщает Bangkok Post.

В пятницу, 12 сентября, женщина, находившаяся на четвертом этаже ТЦ, заметила, что молодой человек снимает видео, направив камеру планшета ей под юбку. Тайка тут же стала звать на помощь. Сотрудники службы безопасности и полицейские выследили нарушителя и задержали.

Как пишет Bangkok Post, молодой человек запаниковал, вырвался, бросил через перила четвертого этажа сумку с планшетом и прыгнул следом, пытаясь скрыться. Он получил тяжелые травмы ноги и головы.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли. Позже мать студента заявила, что его принудили снимать видео под юбками женщин участники некоего закрытого чата. Они угрожали сдать его полиции, если он не выложит больше записей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ирвайн, штат Калифорния, задержали мужчину, пытавшегося заглянуть под юбку незнакомой женщине. Преступника заметили в тот момент, когда он направил камеру смартфона под юбку пострадавшей.

