Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

«Ведомости»: 22 процента россиян перестали справляться с кредитной нагрузкой

В настоящее время каждый пятый россиянин не справляется с высокой кредитной нагрузкой, которая становится для них непосильным финансовым бременем. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Международной конфедерацией обществ потребителей (КонфОП).

Сейчас 22 процента граждан не могут платить вовремя по кредитам. Почти 21 процент опрошенных назвали свою долговую нагрузку слишком высокой. В свою очередь, 18,5 процента заемщиков признались, что тратят на обслуживание кредитов более половины собственного бюджета, тогда как норма должна составлять не выше 30 процентов, указывает глава КонфОП Дмитрий Янин. Более высокие показатели говорят о «нездоровом кредитовании», поясняет он.

Несмотря на подобную статистику, только 13 процентов должников готовы воспользоваться предусмотренным законодательством выходом из затруднительного финансового положения и начать процедуру банкротства. Впрочем, это во многом объясняется общей неосведомленностью граждан об этом механизме. Так, 55 процентов респондентов указали, что не имеют никакого представления о процедуре банкротства, а еще 14 заявили о самом общем представлении о таком инструменте. «Правовой механизм, призванный быть спасательным кругом, остается для большинства неизвестным и пугающим», — констатировал Янин.

На этом фоне эксперты посоветовали гражданам с чрезвычайно высокой долговой нагрузкой в первую очередь решать эту проблему с банками, которые одобрили им займы. Помимо оформления банкротства финансовые организации могут предложить еще несколько вариантов выхода из трудного положения. К таковым, в частности, относятся рефинансирование (снижение ежемесячных платежей при увеличении срока выплаты) и перевод задолженности в другой банк.

Объем закредитованности россиян, согласно сведениям Центробанка (ЦБ), достиг пика в 2023 году. По итогам января-октября суммарный размер долговых обязательств граждан перед финансовыми организациями составил 34,8 триллиона рублей. После ужесточения регулирования выдач и длительного удержания ключевой ставки на рекордном уровне в 21 процент показатель начал постепенно сокращаться. Тем не менее, он продолжает оставаться на высоком уровне. В качестве одного из вариантов борьбы с этой проблемой в Госдуме ранее предложили запретить гражданам дистанционно оформлять новые займы.