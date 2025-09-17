Экономика
Россияне возмутились названиями салонов оптики

Россиян возмутили вывески «Лупоглазик» и «Слепень» у салонов оптики
Виктория Клабукова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Названия салонов оптики вызвали негодование у россиян. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Клиентов салонов оптики разгневали вывески, в которых они углядели уничижительное отношение. Поводом для возмущений стали такие названия, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень», «Жабкины глазки», «Очкарик» и «Крот». При этом стоимость очков может составлять 30-50 тысяч рублей.

Ранее в Москве общественники призвали закрыть вейп-шоп с вывеской «Трава и бошки». Активисты посчитали, что название торговой точки намекает на сленг наркозависимых. Широкий резонанс вызвало наименование «Пердеж». Баннер принадлежал «Первому дежурному магазину кроссовок». На некоторое время вывеску убрали, объяснив решение несоответствием дизайн-проекту города, но позднее вернули. В конечном варианте названия появилась точка.

