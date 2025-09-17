Хоккеист «Вашингтона» Овечкин показал, как празднует 40 лет вместе с сыновьями

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал празднование юбилея. Фотография появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его жены Анастасии Шубской.

На снимке хоккеист предстал вместе с сыновьями. Они были окружены праздничными шарами золотого цвета, сложенными в число «40».

Ранее были подсчитаны доходы Овечкина в отпуске. Предварительно, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями и мог заработать более 3,3 миллиарда рублей.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.