Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
3:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
0:1
2-й тайм
live
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
18:47, 17 сентября 2025Спорт

Овечкин показал празднование юбилея

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин показал, как празднует 40 лет вместе с сыновьями
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал празднование юбилея. Фотография появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его жены Анастасии Шубской.

На снимке хоккеист предстал вместе с сыновьями. Они были окружены праздничными шарами золотого цвета, сложенными в число «40».

Ранее были подсчитаны доходы Овечкина в отпуске. Предварительно, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями и мог заработать более 3,3 миллиарда рублей.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
