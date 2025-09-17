Спорт
00:04, 17 сентября 2025Спорт

«Реал» победил «Марсель» в первом матче общего этапа Лиги чемпионов

Дубль Мбаппе с пенальти принес «Реалу» победу в общем этапе Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Мадридский «Реал» одержал победу над «Марселем» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу сливочным принес дубль нападающего Киллиана Мбаппе, реализовавшего два пенальти. Единственный мяч у французов на счету полузащитника Тимоти Веа.

В следующем матче «Реал» на выезде сыграет с «Кайратом» из Казахстана, а «Марсель» примет нидерландский «Аякс». Обе встречи пройдут 30 сентября.

В прошлом сезоне «Реал» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил лондонскому «Арсеналу». «Марсель» не участвовал в еврокубках.

