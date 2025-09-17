Россиянам предложили начать готовиться к получению визы в ЕС

Турэксперт Мурадян: Россиянам стоит подготовиться заранее к оформлению визы в ЕС

Эксперт из сферы туризма Мурадян предложил россиянам начать заранее готовиться к получению визы в странах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РБК.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что туристам, которые предпочитают отдыхать в ЕС, стоит подготовиться к процессу оформления шенгенской визы за два месяца до подачи документов. Турэксперт подчеркнул, что из всех европейских стран наиболее лояльными к русским туристам остаются Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. В них самый высокий уровень одобрения шенгена гражданам РФ.

Также важно соблюдать сроки и правила предоставления документов, в том числе достоверно излагать сведения, цели своей поездки и вовремя замечать изменения на сайтах визовых центров.

Ранее стало известно, что пять стран Европейского союза отказались ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, которую предполагает новый пакет санкций. Чаще всего в шенгене туристам из России отказывают страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия.