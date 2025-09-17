Стало известно о прибытии Тутберидзе на квалификацию ОИ со сборной Грузии

ТАСС: Тутберидзе прибыла на квалификацию ОИ-2026 со сборной Грузии

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Этери Тутберидзе прибыла в Пекин на квалификационные соревнования к зимним Олимпийским играм 2026 года. Об этом стало известно ТАСС.

Уточняется, что специалист приехала в Китай вместе со сборной Грузии. На данный момент неизвестно, чьим тренером она является в официальных протоколах соревнований.

Ранее работающий с Петросян хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что ему отказали в допуске к отборочному турниру в Пекине. Он рассказал, что старался быть максимально корректным и аккуратным в высказываниях, поэтому тренерский штаб выбрал его для сопровождения фигуристки.

20 августа Международный союз конькобежцев включил Петросян и россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов. Соревнования пройдут с 18 по 21 сентября.