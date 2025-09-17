Третьяк оценил возможность проведения матча между сборными России и США по хоккею

Третьяк счел нереальным проведение матча между сборными России и США по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможность проведения товарищеского матча между сборными России и США в ближайшее время. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению функционера, это нереально. «У меня такое чувство. Ну кого можно пригласить? НХЛ готовится к своему сезону, они не могут сделать перерыв. Студенческие лиги тоже играют, это надо договариваться заранее, за год», — заявил Третьяк.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых видах атлеты допущены до соревнований в нейтральном статусе, футбольные и хоккейные сборные России отстранены от турниров и могут проводить только товарищеские матчи.