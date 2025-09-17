В Якутии нашли древнее захоронение

На севере Якутии нашли древнее захоронение человека с конем

В Верхоянском районе Якутии нашли древнее захоронение человека с конем. Находка была сделана во время проведения земляных работ, рассказал руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров в беседе с ТАСС.

«В Верхоянском районе недалеко от города Верхоянска при земляных работах бульдозером обнаружили захоронение человека с конем», — поделился эксперт. Он отметил, что подобные захоронения встречаются достаточно редко. Однако имеет ли оно какую-либо ценность, установят археологи.

Макаров добавил, что внутри захоронения могут обнаружить различные предметы, которые могут представлять особую ценность. По его словам, это возможно, так как подобные захоронения сопровождались определенными ритуалами. Эксперт не исключил, что в том районе в дальнейшем могут обнаружить еще несколько подобных погребений.

