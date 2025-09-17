Захарова одним словом оценила выдворение российского борца из Хорватии

Мария Захарова назвала выдворение борца Сефершаева из Хорватии нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила то, что хорватские власти выдворили из страны российского борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева. Ее слова приводит Vseprosport.

Захарова назвала действия властей нацизмом.

О решении хорватской стороны депортировать Сефершаева сообщалось ранее 17 сентября. По версии властей страны, у борца была недействительная виза. Глава Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили и руководитель Объединенного мира борьбы Ненад Лалович добились того, чтобы спортсмена отвезли в Сербию, откуда он вылетит в Россию.

Сефершаев заявил, что ни на кого не держит зла. Он поблагодарил Мамиашвили, который помог ему избежать депортации из Хорватии.