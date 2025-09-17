Женщина накачала 13-летнего друга своих детей наркотиками и изнасиловала

В США 36-летняя женщина накачала наркотиками и совратила 13-летнего подростка

В США судят жительницу штата Нью-Мексико, которая накачала наркотиками и совратила 13-летнего подростка. Об этом сообщает Tri-City Record.

36-летнюю Кристал Лопес из города Фармингтон арестовали 21 марта. По версии следствия, она несколько раз изнасиловала друга своих детей. В феврале пострадавший рассказал следователям, что часто приходил в дом женщины, чтобы пообщаться с приятелями.

В период с декабря 2024-го по январь 2025 года Лопес несколько раз давала подростку легкие наркотики и занималась с ним сексом в своей кровати. В памяти телефона пострадавшего полицейские обнаружили фото женщины в обнаженном виде.

После ареста Лопес утверждала, что подросток применял к ней насилие, однако потом созналась в сексуальной связи с ним. Прокуратура ожидает, что женщина в скором времени пойдет на сделку со следствием и признает вину в обмен на смягчение статьи. Следующее заседание по ее делу назначено на 22 декабря.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Женщина несколько раз вступала в сексуальную связь с подростком в течение года.