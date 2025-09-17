Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:57, 17 сентября 2025Из жизни

Женщина накачала 13-летнего друга своих детей наркотиками и изнасиловала

В США 36-летняя женщина накачала наркотиками и совратила 13-летнего подростка
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В США судят жительницу штата Нью-Мексико, которая накачала наркотиками и совратила 13-летнего подростка. Об этом сообщает Tri-City Record.

36-летнюю Кристал Лопес из города Фармингтон арестовали 21 марта. По версии следствия, она несколько раз изнасиловала друга своих детей. В феврале пострадавший рассказал следователям, что часто приходил в дом женщины, чтобы пообщаться с приятелями.

В период с декабря 2024-го по январь 2025 года Лопес несколько раз давала подростку легкие наркотики и занималась с ним сексом в своей кровати. В памяти телефона пострадавшего полицейские обнаружили фото женщины в обнаженном виде.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

После ареста Лопес утверждала, что подросток применял к ней насилие, однако потом созналась в сексуальной связи с ним. Прокуратура ожидает, что женщина в скором времени пойдет на сделку со следствием и признает вину в обмен на смягчение статьи. Следующее заседание по ее делу назначено на 22 декабря.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница школы из американского штата Калифорния призналась в совращении ученика. Женщина несколько раз вступала в сексуальную связь с подростком в течение года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Инфляция в Великобритании оказалась максимальной за полтора года

    Стал известен главный секрет танков России

    Изучение лайфхаков по уходу от налогов запретили в России

    Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

    На Западе заявили о наличии у Путина козыря против Великобритании

    Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

    Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

    Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

    Россияне возмутились названиями салонов оптики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости