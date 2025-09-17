Московские зимы начали меняться

Синоптик Позднякова: Зимы в Москве становятся более теплыми

Столичные зимы начинают меняться. Об этом агентству РИА Новости рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По наблюдениям синоптика, зимы в Москве становятся все теплее. Такое изменение Позднякова называет тенденцией, которая, однако, не гарантирует, что с каждым годом зимы в столице будут становиться все жарче. Весна в мегаполисе за последние 60 лет также стала теплее, отмечает метеоролог, в частности, из-за перемен в городском рельефе.

Как ранее пояснила Позднякова, рост температуры воздуха в холодный сезон связан с более высотной застройкой Москвы. Вертикальные поверхности небоскребов «впитывают» зимние солнечные лучи и нагревают город.

Погодные аномалии наблюдались и в начале осени. Настолько сухой сентябрь столичные метеорологи называют необычным. Первая декада сентября поставила новый рекорд: такой дефицит осадков за последние полтора века наблюдался лишь трижды.