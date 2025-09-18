Спорт
12:01, 18 сентября 2025Спорт

Фетисов заявил об ощущении безнадежности из-за отказа МОК отстранять Израиль

Фетисов: Решение МОК не отстранять Израиль вызывает ощущение безнадежности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от соревнований. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это свидетельствуют о продолжении беспредела по отношению к российским спортсменам. «Никакого гнева уже не испытываю. Ощущение безнадежности присутствует во всем этом. Ничего нового, все понятно. На что надеяться, я пока не понимаю», — заявил Фетисов.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

