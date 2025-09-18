Экономика
18:58, 18 сентября 2025

Путин высказался о растущих военных расходах

Путин: Растущие расходы бюджета на оборонку не уходят в песок
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Растущие расходы федерального бюджета на военные цели не уходят в песок. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на встрече с лидерами фракций Госдумы (ГД). Слова главы государства приводит ТАСС.

Денежные средства, отметил он, уходят на приоритетные для России цели — на модернизацию отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и армии. На этом фоне Путин отказался считать подобного рода расходы госказны «пустыми». «У нас и оборонка качественно изменилась, и армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов», — резюмировал Путин.

В то же время он призвал представителей нижней палаты Федерального собрания продолжать придерживаться взятых на себя «социальных обязательств». Урезать эту часть бюджета ни в коем случае нельзя, подчеркнул Путин. «Это очень важно», — заключил президент.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет на следующий год останется военным, как и нынешний. Стремление сбалансировать госказну, пояснил он, не должно затмевать основные цели по развитию страны. До этого глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина отмечала, что в случае продолжения роста доли военных расходов в бюджете руководство регулятора будет вынуждено скорректировать сроки смягчения денежно-кредитной политики. Министр финансов Антон Силуанов признавал, что на фоне роста оборонных трат ведомство собирается нарастить государственный долг. Путин же намекал, что не будет против увеличения дефицита бюджета.

