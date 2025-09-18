Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 18 сентября 2025Путешествия

Турист надышался соленой водой во время отдыха на Ибице и остался парализован

Daily Mail: Турист остался парализован после купания на Ибице
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom  

Турист надышался соленой водой во время отдыха на Ибице и остался парализован. Об этом сообщила газета Daily Mail.

37-летний Дэвид из Великобритании организовал семейную поездку на остров после того, как у его жены Элли диагностировали рак груди. В один из дней во время купания мужчина вдохнул соленую воду, что привело к пневмонии и коллапсу легкого. В течение нескольких часов после инцидента его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У туриста также оказались повреждены участки спинного мозга, ему потребовалась срочная операция для стабилизации шеи.

Материалы по теме:
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
18 августа 2025
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021

После этого врачи объявили, что у Дэвида нет шансов на восстановление двигательной активности и теперь на протяжении всей жизни ему необходима круглосуточная медицинская помощь. В настоящее время мужчина продолжает курс реабилитации, он уже может самостоятельно дышать и есть твердую пищу.

Ранее турист поехал в долгожданное романтическое путешествие с девушкой в Боснию и Герцеговину и оказался парализован ниже пояса после прыжка с моста. При приземлении в воду мужчина сломал позвонки, из-за чего больше не может двигать ногами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Путин призвал избегать замалчивания проблем в сфере миграции

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости