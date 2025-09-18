Спорт
Брюгге
1:0
1-й тайм
live
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
1:0
1-й тайм
live
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:0
2-й тайм
live
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
1:1
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
20:01, 18 сентября 2025Спорт

В Кремле прокомментировали отказ МОК отстранять Израиль

Дмитрий Песков об отказе МОК отстранять Израиль: Мы против политизации спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от турниров. Слова представителя Кремля приводит «Матч ТВ».

«Мы против политизации спорта», — заявил Песков. Он подчеркнул, что ситуацию с российскими олимпийцами и Олимпийским комитетом России нужно привести в соответствие.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

