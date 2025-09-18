В Кремле прокомментировали отказ МОК отстранять Израиль

Дмитрий Песков об отказе МОК отстранять Израиль: Мы против политизации спорта

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от турниров. Слова представителя Кремля приводит «Матч ТВ».

«Мы против политизации спорта», — заявил Песков. Он подчеркнул, что ситуацию с российскими олимпийцами и Олимпийским комитетом России нужно привести в соответствие.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет. В комитете заявили, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.