10:46, 18 сентября 2025Спорт

В НХЛ оценили вклад Овечкина в развитие мирового хоккея

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: Овечкин внес значительный вклад в развитие хоккея
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с прошедшим 40-летнием. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Надеюсь, Александр отлично провел первый день тренировочного лагеря и насладился вкусным праздничным ужином в кругу семьи и друзей», — отметил Дэйли. Он также заявил о том, что Овечкин внес значительный вклад в развитие «Кэпиталс», НХЛ и мирового хоккея в целом.

Ранее Овечкин выложил фото с празднования юбилея. На снимке хоккеист предстал вместе с сыновьями. Они были окружены праздничными шарами золотого цвета, сложенными в число «40».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

